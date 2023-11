Roma, Lazio, Napoli e Bet: le ultimissime

Ancora niente Smalling. Neppure la sosta, salvo miracoli, restituirà alla Roma il difensore più forte. I problemi al ginocchio non sono spariti e richiederanno una paziente terapia conservativa, che il professor Andy Williams ha leggermente ritoccato dopo il recente consulto a Londra. Impossibile in questo momento stimare il giorno del rientro: il 26 novembre, giorno della partita contro l’Udinese, saranno passati quasi tre mesi dall’ultima partita giocata da Smalling.

Il derby non finisce mai. Neppure in sala stampa. Dopo che Mourinho aveva parlato di Pedro come di un tuffatore, è arrivata la risposta di Danilo Cataldi: "Lui parla sempre di titoli... Penso che Pedro ne abbia vinti di più".

Rudi Garcia è quasi l’ex allenatore del Napoli. Decisiva la sconfitta contro l’Empoli. Oggi il Napoli sceglie, riunione alla Filmauro tra De Laurentiis, Chiavelli (l'ad), Meluso (il ds), Sinicropi (il club manager) e Micheli (capo scouting): in vantaggio c’è Igor Tudor

È morto a 74 anni Aldo Bet, ex difensore centrale ricordato soprattutto per le sue esperienze con Roma e Milan. Era ricoverato in ospedale a Varese. Nato in provincia di Treviso il 26 marzo 1949, Bet fu lanciato 19enne da Helenio Herrera nell'Inter nel 1968, per poi essere portato dallo stesso allenatore franco-argentino alla Roma