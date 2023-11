Duro attacco di José Mourinho al laziale Pedro. Tra i due non corre buon sangue, visto che Pedro era della Roma e Mourinho, con la società, decise di farlo allenare a parte perché non rientrava nel progetto. Poi è andato alla Lazio e la storia è nota. Oggi Mou a Dazn ha detto: "Ho detto a Karsdorp di non saltare su Marusic e di stare attenti a Pedro. E' un gran giocatore, ma per come si tuffa poteva fare il nuotatore". Si attende, forse, la risposta di Pedro.