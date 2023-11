Napoli, Lazio, Roma e Nba: le ultimissime

Prosegue la trattativa tra De Laurentiis e Igor Tudor, principale candidato alla successione di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli: il presidente azzurro ha messo sul piatto un contratto fino a giugno per l'allenatore croato, che però vorrebbe un accordo più lungo. Le parti riflettono con l'obiettivo di trovare l’intesa.

Relax dopo una settimana di fatiche fisiche e mentali. La Lazio stacca la spina dopo la partita di Champions League e il derby, la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio. La partita con la Salernitana è per il 25 novembre: da lì un altro tour de force con l’Europa di mezzo e anche la Coppa Italia.

La Bobo Tv sbarca su Radio TV Serie A con Rds: alle ore 21 prende il via il nuovo format "Bobo Vieri Talk Show" con tanti ospiti, su tutti Francesco Totti. Che ha detto: “La Roma è attrezzata per giocare meglio, ed è strutturata per arrivare nelle prime quattro, dopo tantissimi anni è il momento di tornare in Champions”.

Nelle gare della notte di Nba Cleveland batte di nuovo Golden State nonostante i 30 punti di Steph Curry, approfittando della prima espulsione stagionale di Draymond Green. Secondo ko in fila per Milwaukee che cade a Orlando.