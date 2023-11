Lazio, Roma, Kim e Fiorentina: le ultimissime

La sua sosta è stata una pausa di riflessione. Deve ripensare alla scorsa stagione, al rendimento offerto in coppia con Romagnoli, alla Lazio che ha chiuso il campionato al secondo posto e con la seconda migliore difesa. Sarri attende il vero Casale, se lo aspetta nel tour de force che partirà da Salerno e non prevederà pause fino al periodo di Natale.

C'è un altro nome sul tablet virtuale della Roma: si tratta di Arthur Theate, compagno di nazionale di Lukaku, ex Bologna ora al Rennes. Un intermediario lo sta offrendo in Italia, quindi anche a Tiago Pinto, perché il ragazzo in Francia non sta andando bene. Classe 2000, può giocare da centrale e anche da terzino sinistro.

Disavventura per Kim Min-Jae a Monaco. L'ex difensore del Napoli, che si è trasferito in estate al Bayern diventando in breve tempo titolare e leader della retroguardia, è stato derubato nel corso del trasloco dalla vecchia alla nuova casa. L'ex difensore di Napoli e Fenerbahce, eletto miglior giocatore asiatico all'estero a inizio novembre, era alle prese con i classici scatoloni da trasportare da una casa all'altra. In uno di questi, poggiato sul marciapiede, c'era il cuociriso, utensile da cucina per lui e tutti gli asiatici fondamentale. Un passante lo ha notato e lo ha portato via mentre Kim era rientrato in casa per prendere altra roba.

Oltre al croato Josip Juranovic, che gioca nell’Union Berlino di Bonucci e si è messo in luce durante il Mondiale in Qatar, e a Emil Holm, svedese dell’Atalanta, in prestito dallo Spezia, la Fiorentina si è informata su Milan Gajic, nazionale serbo e titolare del Cska Mosca. Ha ventisette anni, ha cominciato la carriera nell’OFK Belgrado.