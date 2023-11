L'ex Napoli Kim premiato come miglior giocatore asiatico all'estero

ROMA - Kim Min-Jae, difensore ex Napoli attualmente in forza al Bayern Monaco, è stato premiato come miglior giocatore asiatico che milita all'estero dall'AFC. Il sudcoreano, tra i grandi protagonisti dello scudetto vinto dagli azzurri al termine della passata stagione, ha superato la concorrenza di Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, e di Kaoru Mitoma, attaccante giapponese del Brighton.