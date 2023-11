Napoli, Roma, Lazio e Premier League: le ultimissime

Ottima ripartenza del Real dopo la pausa per le nazionali, ma per Ancelotti è arrivata anche una brutta notizia in vista della sfida contro la squadra di Mazzarri. Infatti la presenza di Luka Modric mercoledì sera al Bernabeu è a forte rischio.

Ettore Viola, figlio dell’ex presidente Dino Viola, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5, per parlare della proprietà americana e delle differenze con le gestioni del passato. “La presidenza Pallotta, da me combattuta giornalmente - sotolinea - è stata una delle pagine più nere della storia romanista, seconda solo a quella di Ciarrapico"

Lionel Scaloni futuro allenatore della Lazio? Chissà. Al momento l’ex difensore biancoceleste, che a Formello ha trascorso cinque anni indossando anche la fascia da capitano, si gode la sua Argentina e i successi da ct. Intervenuto ai microfoni della Radio Serie A all’interno della trasmissione Bobo Tv, il tecnico argentino ha parlato di questa possibilità. “La Lazio la porto nel cuore, qui ho vinto tre trofei”. Queste le parole di Scaloni.

Gara ricca di emozioni quella tra Fulham e Wolverhampton che chiude di fatto la tredicesima giornata di Premier League. A Craven Cottage le squadre di Marco Silva e di Gary O'Neil non si risparmiano ma alla fine ad avere la meglio sono i padroni di casa che si impongono per 3-2.