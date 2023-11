Come andò l'ultima di Mazzarri in Champions sulla panchina del Napoli

Da Stamford Bridge al Bernabeu, da Londra a Madrid, dal Chelsea al Real: undici anni dopo riparte da una big l'avventura di Walter Mazzarri in Champions League. Il 14 marzo 2012 l'ultima in panchina alla guida del Napoli nel ritorno degli ottavi di finale, mercoledì il nuovo inizio con la sfida ai Blancos per un posto agli ottavi nel quinto turno della fase a gironi. I tifosi del Napoli ricordano bene la gara di Londra perché il sogno quarti fu ad un passo salvo poi svanire nei supplementari.