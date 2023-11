Milan, Lazio, Roma e Psg: le ultimissime

Il Milan non è eliminato ma ora la qualificazione agli ottavi di Champions è diventata molto molto difficile. Colpa del ko interno di questa sera a San Siro (1-3), in un match in cui il Borussia Dortmund ha sfruttato al meglio la sua velocità in attacco per colpire i rossoneri e godersi così il primato del girone con 10 punti.

La Lazio supera il Celtic per 2-0 nella sfida dell’Olimpico. Decisivo il capitano e bomber biancoceleste Ciro Immobile che, subentrato dalla panchina, segna una doppietta e permette ai suoi di accedere agli ottavi di Champions grazie anche alla vittoria dell’Atletico sul Feyenoord.

Il viceallenatore della Roma, Salvatore Foti, è stato punito con due giornate di squalifica. È questa la decisione presa dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la partita della 13ª giornata di Serie A contro l'Udinese, terminata 3-1 per i giallorossi. Foti era stato espulso nel finale della gara.

Finisce 1-1 il match del 'Parco dei Principi' tra il Paris Saint-Germain e il Newcastle. I 'Magpies' passano in vantaggio al 24' con Isak, complice un errore da matita blu di Donnarumma. Nella ripresa la squadra di Luis Enrique attacca a testa basta e trova il pareggio su calcio di rigore trasformato dal solito Mbappé.