Donnarumma, papera incredibile durante Psg-Newcastle: furia sui social

Psg-Newcastle 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Donnarumma, papera e critiche sui social

La papera del portiere azzurro al 24' del match valido per la 5ª giornata del Gruppo F (lo stesso del Milan battuto dal Borussia Dortmund), quando su un tiro a giro da fuori area di Almiron si è disteso sulla sua destra senza riuscire però a trattenere la palla, respinta invece sui piedi di Isak che l'ha così appoggiata comodamente in rete portando avanti gli inglesi. Un errore al quale ha poi parzialmente rimediato Mbappé ma che ha scatenato una pioggia di critiche sui social nei confronti di Donnarumma: "Nessuno ti può più difendere, nemmeno un avvocato" ha scritto un tifoso dei parigini su X, mentre i milanisti non hanno mostrato pietà verso il poco amato ex e hanno rispolverato il vecchio sfottò 'Paperumma'.