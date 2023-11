Champions League, Matvijenko lancia lo Shakhtar Donetsk: Anversa ko

AMBURGO (GERMANIA) - Nell’anticipo del girone H della quinta giornata di Champions League, giocato sul neutro di Amburgo, lo Shakthar Donetsk batte 1-0 l'Anversa e mette pressione a Barcellona e Porto. Gli ucraini premono sull'acceleratore e sbloccano il match al 12' del primo tempo con il colpo di testa di Matvijenko su assist di Zubkov da calcio piazzato. Nella ripresa, la squadra di Pusic sfiora il raddoppio con Azarovi e Stepanenko le cui conclusioni si infrangono contro la traversa ma il risultato non cambia più: lo Shakthar sale così a quota 9 punti mentre rimane a zero la compagine allenata dall'ex Milan Van Bommel che vede sfumare così anche le residue speranze di terzo posto e playoff di Europa League.