Nazionale, Lazio, Serie C e Galtier: le ultimissime

Gravina vs Mancini, nuovo atto tra il presidente della Figc e l'ex ct azzurro, oggi commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Il divorzio, come noto, non è stato pacifico e adesso entrambi hanno dato la loro versione intervistati, separatamente, da Stefano Corti inviato de Le Iene. Due visioni opposte, come prevedibile, con Gravina che ribadisce, tra le altre cose, come Mancini non sia mai andato da lui a informarlo che volesse lasciare la Nazionale. Pronta la replica di Roberto Mancini: "Diciamo che dopo tanti anni bisognava prendere una decisione. Forse è una decisione che andava presa un po' prima però, allo stesso tempo, posso anche capire che ci si possa rimanere male.

La Coppa Italia riparte con gli ottavi di finale. Allo stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Genoa (in gara ad eliminazione diretta): calcio d'inizio alle ore 21.La partita sarà visibile in diretta tv su in chiaro su Canale 5.

Scontri ieri sera allo Stadio Pinto di Caserta nell'intervallo della partita di serie C tra Casertana e Foggia, con il secondo tempo che è iniziato dopo un'ora. A creare problemi al duplice fischio finale del primo tempo, con il risultato di 2-0 per la Casertana, il lancio di fumogeni e bombe carta dal settore ospiti - circa 300 i tifosi foggiani - ai distinti, dove c'erano i supporter di casa; questi ultimi hanno risposto con altri fumogeni, quindi hanno cercato di raggiungere i fan pugliesi, sfondando un cancello ed invadendo la pista di atletica.

A dieci giorni dal processo in cui è imputato per "molestie e discriminazioni per motivi di razza o religione nuove accuse piovono su Christophe Galtier, ex tecnico del Paris SG. In base a dichiarazioni di Frederic Gioria, suo ex assistente al Nizza, Galtier si sarebbe arrabbiato per l'ingaggio del franco-algerino Bilal Brahimi in quanto musulmano: "Non lo voglio, ne abbiamo già troppi". In particolar modo, sempre secondo Gioria, Galtier ce l'aveva con gli algerini, ritenuti "i peggiori" e definiti "sporchi".