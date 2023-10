Mancini orgoglioso per l'Arabia Saudita: nel messaggio social cita l’Italia

L'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita è iniziata con una doppia sconfitta in amichevole. L'ex ct azzurro è poi tornato nella sua Genova e in queste ore ha sostenuto la candidatura dell'Arabia Saudita per i Mondiali del 2034. Nelle sue parole anche un richiama a Italia '90.