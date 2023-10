Mancini è tornato in Italia, pizzicato allo stadio: ecco il motivo

GENOVA - Dopo il divorzio dalla Nazionale condito dalle polemiche e lo scontro con il presidente federale Gabriele Gravina (che ha ipotizzato anche una causa di risarcimento), Roberto Mancini ha scelto la 'sua' Genova per riapparire in pubblico in Italia. Il nuovo ct dell'Arabia Saudita è stato infatti 'pizzicato' a Marassi in occasione della sfida di Serie B tra la Sampdoria di Andrea Pirlo (e di suo figlio Andrea che dei blucerchiati è il direttore sportivo) e il Catanzaro.