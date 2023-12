Roma, Lazio, Napoli e Bologna: le ultimissime

Bonucci è in Italia con l’obiettivo di non tornare più in Germania. Ha fatto un passaggio a Viterbo, prima di andare in montagna, per ritrovarsi con i familiari più stretti nella sua Pianoscarano, quartiere medievale dove è nato e cresciuto, vestito a festa per Natale come tutta la Città dei Papi: all’aria di casa, anche per una toccata e fuga, del resto non si rinuncia. Nella sua testa ora c’è soltanto la Roma. Ha una gran voglia di chiudere e mettersi alle spalle la fallimentare avventura in Germania per avvicinarsi alla moglie e ai figli.

Il direttore è Fabiani e non ha mai aperto del tutto ad eventuali acquisti, neppure però ha escluso la possibilità di valutare eventuali offerte. Sarri vorrebbe una mezzala in più per integrare il reparto con caratteristiche diverse, un po’ più di dinamicità, di gamba, di slancio offensivo. Può arrivarne una se Basic partirà.

Roma, Napoli, Dimaro, Castel di Sangro, di nuovo Napoli, ancora Roma. Il viale del rinnovo è stato costruito con pazienza, strategie, colpi di scena, di teatro e anche di testa. Ma sempre nel segno di Victor Osimhen: da giugno a dicembre, Roberto Calenda e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati almeno una decina di volte. Quelle ufficialmente scoperte, certo. E in mezzo telefonate, mail, messaggi e qualsiasi forma di comunicazione utile a raggiungere l’obiettivo. Firmato il giorno della Vigilia.

La ricerca del Manchester United per un nuovo attaccante potrebbe portare i Red Devils dritti al fuoriclasse olandese del Bologna, Joshua Zirkzee. Lo riporta il quotidiano inglese The Mirror. Il 22enne è alla sua seconda stagione in rossoblu, essendo arrivato dal Bayern Monaco nell'estate del 2022, e ha segnato sette gol in Serie A in questa stagione.