Roma, Bonucci in Italia: vuole un accordo totale per raggiungere Mourinho

Leonardo Bonucci , difensore dell'Union Berlino, ha lasciato la Germania ed è rientrato in Italia . Ufficialmente per le vacanze, ma con l'obiettivo non troppo nascosto di chiudere l'accordo con la Roma con cui dialoga ormai da oltre una settimana. Come raccontato sul Corriere dello Sport , infatti, i primi contatti risalgono a diversi giorni fa e da subito c'è stata anche la volontà dei giallorossi di approfondire i contorni dell'operazione. Bonucci, ricordiamolo, non si è ambientato a Berlino ed ha espresso da alcuni mesi la volontà di avvicinarsi alla famiglia che è rimasta a Torino.

Bonucci e il legame con Foti

Il legame con Foti (i due hanno giocato insieme a Treviso nel 2008-09) e il fattore Mourinho hanno fatto poi il resto permettendo a Tiago Pinto di considerare seriamente l'opzione dell'ex Juve, in una fase di totale emergenza in difesa. Con Smalling ancora out e la partenza di N'Dicka per la Coppa D'Africa ai giallorossi serve infatti subito un rinforzo pronto. E l'esperienza del 36enne in questo momento potrebbe tornare utile. Capitolo contratto: in caso di ultimo ok, Bonucci si libererebbe dal legame con l'Union Berlino e firmerebbe con la Roma fino a giugno.