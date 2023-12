Retroscena Bonucci alla Roma, c'è l'ok dello spogliatoio. Il gesto che Dybala ancora ricorda

La Roma ha individuato in Leonardo Bonucci il giusto rinforzo per il mercato invernale. Nel rapporto qualità-prezzo, dove a ballare resta solo l’ingaggio, l’ex centrale della Juventus è il primo nome in questo momento tra le preferenze del gm Tiago Pinto . Detto che Bonucci ha già espresso la sua volontà di lasciare la Germania e tornare nella Capitale (dove ritroverebbe l’amico Salvatore Foti, vice di Mourinho), emerge anche un altro dettaglio legato all’evoluzione della trattativa. C’è infatti l’ok dello spogliatoio per un eventuale arrivo di Bonucci alla Roma. Chiaramente dei giocatori che hanno condiviso lo spogliatoio con lui in Nazionale, ma anche di Dybala che ha visto nel centrale un punto di riferimento durante il suo difficile addio alla Juventus.

Il gesto di Bonucci per Dybala

Al termine dell’ultima partita di Paulo in bianconero fu infatti proprio Bonucci a riportarlo in campo per fargli ricevere la standing ovation dallo stadium visto che il club non aveva organizzato nulla per i suoi saluti, concentrandosi esclusivamente sull’addio di Chiellini. La trattativa tra la Roma e Bonucci va avanti. I contatti sono frequenti tra le parti. Da definire la modalità di arrivo del difensore: in prestito dall’Union Berlino, che ha un anno di opzione di rinnovo per lui, oppure con la rescissione consensuale.