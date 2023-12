Roma, ecco perché Bonucci vuole assolutamente tornare in Italia

Leonardo Bonucci ha le idee molto chiare. Intende lasciare subito la Germania, per rientrare in Italia ed avvicinarsi alla famiglia che in questo periodo è rimasta a Torino. Ha sentito molto la nostalgia di casa e, anche per questo motivo, considera l'esperienza tedesca doppiamente fallimentare. La squadra tra l'altro è uscita subito dalla Champions League e in campionato la classifica è molto rischiosa, con la formazione di Berlino a 10 punti e in piena lotta per non retrocedere.