Bonucci, Inter, Manchester United e Premier League: le ultimissime

Questi sono soprattutto i giorni di Radu Dragusin (21), centrale del Genoa molto seguito dal Tottenham. Con la partenza del difensore romeno, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Leonardo Bonucci (36): i liguri lo seguivano già la scorsa estate e Genova sarebbe una destinazione gradita al centrale dell’Union Berlino.

Mancano ancora gli ultimi dettagli e poi l’ufficialità, ma l’Inter è ormai vicina a piazzare il primo colpo del mercato invernale. Dai dodici acquisti che l’estate scorsa rivoluzionarono la rosa a disposizione di Inzaghi, all’urgenza di coprire il buco sulla fascia destra per i guai fisici di Cuadrado. Oggi si punta a chiudere l’accordo e a quel punto si capirà quando potrà sbarcare a Milano Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999, inseguito a lungo dai dirigenti nerazzurri e strappato alla pericolosa concorrenza del Manchester City.

Donny van de Beek lascia nuovamente il Manchester United. L'olandese continua a non trovare spazio a Old Trafford, nonostante l'arrivo in panchina del suo mentore all'Ajax ten Hag. Perciò il centrocampista ha deciso di partire per la seconda volta in prestito con diritto di riscatto: aveva passato la seconda metà della stagione 2021/2022 all'Everton, questa volta giocherà in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte.

Una vittoria sofferta, meritata e di grande importanza. Il Liverpool inizia il 2024 nel migliore dei modi, portando a casa un successo per 4-2 sul Newcastle in un match valido per la 20esima giornata di Premier League.