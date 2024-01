Roma, Lazio, Napoli e Tennis: le ultimissime

La Roma aspetta un altro rinforzo che possa dare serenità al reparto più martoriato, cioè la difesa, ma prima deve liberare un armadio nello spogliatoio. Altrimenti non può spendere un euro per gli ingaggi né aggiungere un nome sulla lista dei giocatori da schierare, anche in territorio italiano, perché il foglio virtuale è già completo. Nelle ultime ore a muoversi con più convinzione è stato Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, che rappresenta anche Renato Sanches: in Turchia scrivono che stia trattando un possibile passaggio al Besiktas, previo consenso del Psg proprietario del cartellino.

Appuntamento rispettato: come ogni notte tra l'8 e il 9 gennaio, i tifosi della Lazio si sono riuniti nel cuore della capitale per festeggiare il compleanno del club biancoceleste. A Piazza della Libertà, nel luogo in cui il 9 gennaio del 1900 Luigi Bigiarelli fondò il club, centinaia di tifosi si sono ritrovati, sventolando sciarpe e cantando i cori della Curva Nord.

Il Napoli è in ritiro: punitivo, terapeutico. Si vedrà. E lo è già da ieri sera, subito dopo l’allenamento andato in scena nel pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno. De Laurentiis, però, non ha voluto sentire ragioni, vuole la squadra concentrata al massimo in vista dei prossimi impegni.

In attesa del debutto stagionale di Jannik Sinner, che prima degli Australian Open si esibirà nel 'Kooyong Classic', l'Italia del Tennis applaude Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, che in Australia hanno intanto superato il primo turno dell'Atp 250 di Adelaide.