Lazio, Premier League, Roma e Fiorentina: le ultimissime

I tifosi della Lazio si aspettavano qualcosa dal mercato invernale, invece le scelte del club hanno portato a un nulla di fatto: zero acquisti. A dare spiegazioni di questo immobilismo di mercato ci ha pensato il ds biancoceleste Fabiani, che a Dazn prima della sfida con l'Atalanta ha parlato così: "Abbiamo usato la coerenza che ci diceva di non smantellare la squadra, è andato via solo Milinkovic e abbiamo preso 5-6 giocatori per rinforzare la rosa. Se ci fosse stato qualcosa da fare a gennaio l’avremmo fatta per il futuro, andare sul mercato tanto per prendere era inutile, il mercato non è una moda ma una necessità. Noi dovevamo riparare ben poco a gennaio”.

Tifosi in festa all'Emirates Stadium di Londra, dove l'Arsenal ha battuto 3-1 la capolista Liverpool - che in campionato non perdeva da 15 partite (l'unico ko precedente il 2-1 incassato sul campo del Tottenham il 30 settembre scorso). - e si porta a -2 dalla vetta.

Giocomo Losi non c’è più. Core de Roma si è spento all’età di 88 anni. Ha giocato per 15 stagioni con la maglia giallorossa, diventando un simbolo del club da capitano. Per tantissimo tempo, infatti, per oltre quattro decenni, è stato il giocatore con più presenze nella Roma, prima di essere superato in epoca moderna da Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Lutto nel mondo del calcio: all'età di 89 anni si è spento Kurt Hamrin, bomber svedese che ha scritto la storia della Fiorentina tra il 1958 e il 1967 diventando il re dei bomber. In Italia ha anche vestito le maglie di Juventus, Milan (con cui ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1969) e Napoli.