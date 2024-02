Diretta Atalanta-Lazio 1-0: segna Pasalic

BERGAMO - L' Atalanta per rispondere al Bologna e consolidare il quarto posto, la Lazio per avvicinare proprio la Dea e non perdere il treno che porta in Champions League: al Gewiss Stadium va in scena lo scontro diretto per l'Europa. Segui in diretta il match.

18:42

42' - Rigore per l'Atalanta, fallo di mano di Marusic

Da angolo tocco di mano di Marusic. Proteste della Lazio, Guida non ha avuto dubbi. Tutto confermato.

18:39

39' - Altra occasione per l'Atalanta

Scalvini di testa, Felipe Anderson davanti a Provedel salva. Il portiere era comunque in traiettoria.

18:27

27' - Luis Alberto pericoloso su punizione

Punizione da distanza raccivinata e destro a giro di Luis Alberto: palla leggermente alta.

18:25

25'- Ritmi alti per l'Atalanta e Lazio in difficoltà

Zero gioco per i biancocelesti dopo 25' di gioco e massima pressione dell'Atalanta che ha iniziato benissimo il match.

18:16

16' - Gol dell'Atalanta con Pasalic

Lazio in bambola e Atalanta avanti. Sponda di testa in area di Scalvini, petto e destro di Pasalic che fa 1-0.

18:15

15' - Bella parata di Provedel

Primo tiro in porta. Punizione dell'Atalanta, palla a Kolasinac che di testa ci prova: respinge Provedel con i piedi.

18:09

9' - Primi gialli del match

Pasalic entra duro su Castellanos a centrocampo. Guida fischia fallo e dà il giallo al centrocampista nerazzurro. Gasperini dalla panchina protesta e becca pure lui il cartellino.

18:04

3' - Si fa vedere anche l'Atalanta

Pasalic da fuori ci prova con il destro, palla deviata da Gila che finisce in angolo. Dal corner libera bene Guendouzi.

18:02

1' - Subito occasione potenziale per la Lazio

Passaggio filtrante di Luis Alberto per Felipe Anderson, che taglia la difesa dell'Atalanta, ma arriva Carnesecchi in uscita. Il brasiliano non ci arriva per un pelo.

18:00

1' - INIZIA ATALANTA-LAZIO

Si parte, il primo possesso palla è dell'Atalanta.

17:52

Gasperini: "Scamacca fuori? Giocano i migliori"

Gasperini a Dazn: "Sarà una gara di livello tra due squadre in un buon momento. Con la Lazio vengono sempre fuori partite equilibrate ed accese. Sono due squadre che provano a giocare a calcio, sarà una bella partita. Scamacca fuori? Quelli che vanno in campo sono quelli che stanno meglio".

17:43

Fabiani: "Mercato? È diventato una moda"

Il ds della Lazio Fabiani a Dazn: "Abbiamo usato la coerenza che ci diceva di non smantellare la squadra, è andato via solo Milinkovic e abbiamo preso 5-6 giocatori per rinforzare la rosa. Se ci fosse stato qualcosa da fare a gennaio l’avremmo fatta per il futuro, andare sul mercato tanto per prendere era inutile, il mercato non è una moda ma una necessità. Noi dovevamo riparare ben poco a gennaio".

17:35

Gila on fire

Mario Gila ha giocato dal primo minuto ognuna delle ultime nove gare della Lazio in Serie A, collezionando 807 minuti, più di qualsiasi altro giocatore di movimento biancoceleste nel periodo. In particolare, in questo parziale, il difensore è risultato il giocatore della Lazio con più respinte difensive (27) e il secondo per duelli aerei vinti (17, uno meno di Castellanos) nella massima serie.

17:26

Lazio, minaccia De Ketelaere

De Ketelaere ha preso parte a 10 reti (5 gol, 5 assist) in gare ufficiali dall’inizio dello scorso dicembre, più di qualsiasi altro giocatore di Serie A nel periodo tra tutte le competizioni. Seguono a quota 9 Vlahovic e a 8 Giroud e Lautaro Martinez.

17:09

Il dato sulle palle inattive

Da una parte l’Atalanta è la squadra che in percentuale ha incassato più gol sugli sviluppi di palla inattiva in questa Serie A (43% - 9/21, inclusi 5 degli ultimi 7 nella competizione); dall’altra, solamente la Juventus (1) e l’Inter (3) hanno subito meno gol della Lazio (4) a seguito di un calcio piazzato nel torneo in corso.

16:58

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Holm De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.