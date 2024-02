Roma, Lazio e Zidane: le ultimissime

Francesco Totti promuove la nuova Roma di Daniele De Rossi, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e vincente cinque volte nelle ultime sei gare di campionato, sempre segnando almeno due gol. L'ex capitano ha parlato a Sky Sport, in occasione della presentazione del docufilm sulla carriera di Marcello Lippi: “Dybala? Stiamo parlando di un giocatore sopra le righe, di un campione, di un fenomeno

La squadra non ha reagito ad un vantaggio immeritato, non ad un rigore sbagliato, non ad uno svantaggio. Siamo andati in campo con tre giocatori con stato influenzale e con due giocatori con pochi allenamenti, il rischio calo c'era ma oggi è stato troppo accentuato. A questo punto viene il dubbio se abbiamo la struttura materiale per fare quattro competizioni". Lo ha detto a Sky l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Fiorentina.

Una serata ricca di campioni quella andata in scena in occasione dell'uscita del documentario biografico su Marcello Lippi "Adesso vinco io". Tra i tanti presenti c'era anche Zinedine Zidane. Il francese si è anche soffermato su un possibile ritorno in panchina: "Un giorno in Italia? Perché no. Può succedere di tutto, al momento sto facendo altro ma sicuro che tornerò in panchina, mi piacerebbe"