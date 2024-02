Adesso stravince Lippi

Si provano emozioni già vissute, ci si commuove anche, si rivedono campioni invecchiati bene e altri un po’ meno bene. Si ricordano successi storici e anche qualche sconfitta, «troppe, forse», in finale di Champions. Si respirano affetto, stima e riconoscenza.

C’è tutto Marcello Lippi in “Adesso vinco io”, il docufilm di Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei che celebra la cifra tecnica e umana di uno degli allenatori più vincenti di sempre, mister Carisma. Che, come sosteneva Ralph Archbold, «è trasmissione di entusiasmo». E ci sono naturalmente Simonetta, Stefania e Davide, la famiglia, e Arnuzzo e il prof Castellacci e Cannavaro, Di Livio, Ravanelli, Vieri, Buffon, Chiellini, Pessotto, e Moggi, e un video di Vialli da lacrima sul viso.

L’ho visto ieri, il film. Da lunedì potranno apprezzarlo migliaia di appassionati e nostalgici.

Marcello l’ho rivisto dopo anni. Ci conosciamo dall’89, allenava il Cesena e telefonò per ringraziarmi: aveva ascoltato alla radio un mio giudizio molto lusinghiero su di lui. Legammo subito, nell’estate del ‘92 trascorremmo una vacanza insieme nella sua Viareggio. Gli voglio bene, è stato un bell’abbraccio, dopo la proiezione all’Eden, mi ha fatto un piacere immenso rivedere lui e i suoi affetti più cari.

Vi invito ad andare a vedere “Adesso vinco io”. Il tessuto connettivo è robusto, collaudato. Bei momenti, belle personalità.