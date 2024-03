Napoli, Roma, Lazio e Tennis: le ultimissime

Dopo l'uno a uno dell'andata al Maradona, Barcellona e Napoli si sfidano per un posto ai quarti di finale di Champions League. Gara fondamentale che vale una stagione per entrambe le squadre. Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Infinity+.

Evans N'Dicka è stato convocato dal ct della Costa D’Avorio per il doppio impegno in Francia contro Benin e Uruguay, in programma il 23 e il 26 marzo. Prima uscita per la nazionale ivoriana dopo la conquista della Coppa d'Africa.

Oltre ai punti persi, che allontanano ancora di più la squadra capitolina dalla zona Europa, la sfida contro i friulani è stata segnata anche dall'infortunio di Provedel e dall'insofferenza del capitano Immobile al momento del cambio con Castellanos, avvenuto dopo un'ora di gioco quando l'Udinese era avanti nel punteggio. Dopo essersi visto respingere due conclusioni dal portiere ospite Okoye, l'attaccante è stato sostituito e all'uscita dal campo non ha nascosto la sua delusione: "Siamo sotto 2-1, siamo sotto 2-1, non capisco…", secondo quanto riportato dal bordocampista di Dazn, è la frase urlata da Immobile in direzione della panchina senza comunque rivolgersi a qualcuno in particolare.

Clamoroso a Indian Wells: Luca Nardi compie un'impresa storica e spazza via in tre set, volando agli ottavi di finale, il. numero uno al mondo Nole Djokovic. Nella stagione d'oro del tennis azzurro non c'è, quindi, solo uno straordinario Jannik Sinner. Nardi, 20 anni di Pesaro, numero 123 al mondo, ha battuto Djokovic 6-4, 3-6, 6-3.