Provedel si infortuna nell'area dell'Udinese: Lazio in ansia

ROMA - Lazio ko contro l’Udinese e con Ivan Provedel pure infortunato. Una serataccia all’Olimpico per i biancocelesti che perdono 2-1 e rischiano di perdere anche il portiere. Succede tutto nei minuti di recupero con Ivan che sale per colpire di testa su calcio d’angolo. Al momento dello stacco mette male il piede sinistro e la caviglia si piega. Entrano i sanitari, ma la situazione non migliora con il ghiaccio. Va in campo Mandas, che fa il suo esordio in Serie A, e Provedel lascia il campo zoppicando vistosamente. Si spera in un problema da poco. Serviranno forse degli esami strumentali.