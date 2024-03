Napoli, Roma, Fiorentina e Turchia: le ultimissime

Victor Osimhen non risponderà alla convocazione della Nigeria: i postumi dell’affaticamento muscolare che hanno costretto Calzona a tenerlo in panchina contro l’Inter, e a non schierarlo anche solo per pochi minuti a San Siro, hanno consigliato la sua esclusione dall’elenco dei convocati della nazionale nigeriana, impegnata nelle due amichevoli con il Ghana e Mali.

Evan Ndicka resterà a Trigoria e salterà le due amichevoli della Costa d'Avorio, con cui il difensore della Roma ha di recente vinto in casa la Coppa d'Africa e che l'aveva convocato per le prossime due partite in Francia contro Benin e Uruguay. A comunicarlo con una nota pubblicata sui propri profili social è stata la stessa federazione ivoriana, spiegando come Ndicka abbia accusato un fastidio muscolare durante l'allenamento sostenuto sabato.

La situazione rimane gravissima ed è il via vai davanti all’ospedale San Raffaele a scandire un’attesa angosciante. I parametri vitali di Joe Barone preoccupano e, vista la delicatezza del momento, domani in prima mattinata con un volo privato atterrerà all'aeroporto di Malpensa anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Il calcio turco è in un momento estremamente delicato. Negli occhi di tutti ci sono ancora le immagini dell'invasione di campo degli ultras del Trabzonspor che hanno aggredito i giocatori del Fenerbahce. In un comunicato, il club ha annunciato di voler adottare misure forti contro quanto successo dopo la vittoria in trasferta contro il Trabzonspor. Il Consiglio d'Amministrazione del Fenerbahce ha convocato un'assemblea generale straordinaria per domani, martedì 2 aprile. L'ordine del giorno sarà quello di "valutare quali azioni intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio A dalla Superlega.