Joe Barone è morto, lutto nel mondo viola

Joe Barone è morto. Il general manager della Fiorentina era stato colpito da un attacco cardiaco a Bergamo, in albergo, nelle ore precedenti alla partita della sua squadra contro l'Atalanta in programma domenica. Trasportato in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano, Barone non ce l'ha fatta e circondato dall'amore della moglie, dei figli e di tutto il mondo viola, se ne è andato oggi, 19 marzo.

Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo del 1966, all'età di 8 anni si trasferì con la famiglia a Brooklyn e negli Stati Uniti iniziò a lavorare in un istituto bancario una volta finiti gli studi. Una carriera abbandonata però presto per andare a lavorare nella 'Mediacom' di Rocco Commisso, tra le più grandi aziende statunitensi nel settore della Tv via cavo. Un incontro, quello con l'imprenditore di origine calabrese, che gli cambiò la vita: un rapporto fraterno, che ha portato i due amici a condividere anche l'avventura sportiva nei Cosmos di New York e poi quella nella Fiorentina.

Sul mercato Barone ha definito l’acquisto di Nico Gonzalez per 27 milioni (23,5+bonus), il più oneroso nella storia della società viola, e altri ugualmente costosi come quelli di Amrabat (20 milioni) e Dodo (14,5 milioni+3,5 bonus compresi), a riprova della sintonia e della sinergia totali tra il direttore generale e Commisso che gli aveva affidato anche il compito di rappresentarlo in Lega Calcio.