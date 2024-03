Paura Fiorentina, malore per Joe Barone: portato d'urgenza in ospedale. Rinviato il match

Malore per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina. Il direttore generale della Viola è stato trasportato d'urgenza in ospedale, al San Raffaele di Milano. Rinviato il match, che era in programma al Gewiss Stadium alle 18. "Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina - si legge nella nota ufficiale della Lega Serie A - programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie". Segui tutti gli aggiornamenti in diretta qui.