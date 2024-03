Malore Joe Barone diretta, possibile rinvio per Atalanta-Fiorentina: segui LIVE

BERGAMO - La partita Atalanta-Fiorentina in programma questo pomeriggio alle 18.00 potrebbe essere rinviata. Nelle ore precedenti la partita, il diretore generale della Fiorentina Joe Barone ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale. Segui il Live

17:07

Atalanta-Fiorentina, l'annuncio al Gewiss Stadium

Il rinvio ufficiale della partita tra Atalanta e Fiorentina è stato annunciato anche all'interno del Gewiss Stadium che avrebbe dovuto ospitare la sfida tra le due formazioni. Gli spettatori presenti sugli spalti iniziano a sfollare

17:06

Il comunicato della Lega Serie A

Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM.

17:05

Atalanta-Fiorentina rinviata, il comunicato ufficiale

E' arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A. La partita in programma questo pomeriggio alle 18.00 è stata rinviata a data da destinarsi.

16:55

Atalanta-Fiorentina, problemi per le date dell'eventuale rinvio

Sia l'Atalanta che la Fiorentina nelle prossime settimane saranno impegnate in Europa nei quarti di finale delle rispettive competizioni. Le due formazioni si sfideranno anche nelle due semifinali di coppa Italia in programma ad aprile: in questo mese le due saranno chiamate a giocare otto partite. Per questo motivo, i consiglieri della Lega Serie A stanno lavorando per trovare una data per l'eventuale recupero della partita.

16:45

Atalanta-Fiorentina verso il rinvio

La lega Serie A in questi minuti sta valutando il rinvio della partita tra Atalanta-Fiorentina in programma oggi alle 18.00. Fra pochi minuti è annunciato un comunicato della stessa Lega Serie A.

