Sinner, Mourinho, Lazio e Napoli: le ultimissime

Jannik Sinner supera l'olandese Tallon Griekspoor e vola agli ottavi di finale del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale sul cemento della Florida. Il campione altoatesino, numero 3 del ranking mondiale, non vuole fermare la sua corsa e mette nel mirino la qualificazione ai quarti di finale.

Superospite del Gran Premio di Portimão in Portogallo, José Mourinho ha sventolato la bandiera a scacchi sul traguardo dell'odierna gara di MotoGp. Mourinho ha parlato dell'addio alla Roma: "L'esonero? Non c'è niente di difficile. È difficile capire come fa ad andarsene un allenatore che raggiunge due finali europee di fila. Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice, pensa o vende mi dice poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse. Lavorerà ancora con me? No, certamente no.”

Per l'esordio di Tudor è molto vicina quota 50mila spettatori: una somma data dagli abbonamenti (30.333), a cui vanno tolte le tessere degli Aquilotti (circa 3.500) e aggiunti i biglietti acquistati (oltre 20mila, nel totale sono contati i biglietti destinati ai tifosi bianconeri). Tre sfide contro la Juve in poco più di tre settimane, in mezzo c'è il derby con la Roma anticipato a sabato 6 aprile (ore 18). Sarà un test per capire se la Lazio riuscirà a rilanciarsi in campionato

Stanislav Lobotka (30 anni il prossimo novembre), piace a Xavi e al Barcellona. Il club catalano potrebbe tentare l’assalto in estate. Laporta, numero uno dei blaugrana, non ha mai nascosto il suo interesse per il centrocampista sloveno.