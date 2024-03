Sinner-Griekspoor, diretta Atp Miami: segui la partita LIVE

MIAMI (USA) - Dopo il successo nel 'derby' contro Andrea Vavassori scende di nuovo in campo Jannik Sinner , che oggi (24 marzo, ore 20 italiane circa) sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Miami (cemento) in cui l'altoatesino (ora n.3 del mondo) è la seconda testa di serie . Segui la partita in diretta ...

19:00

Miami Open, anche Arnaldi in campo

Oltre al tennista altoatesino che sfiderà Griekspoor in campo anche Matteo Arnaldi che sfiderà Shapovalov per un posto agli ottavi di finale.

18:50

Sinner-Griekspoor, lo stato di forma

Il campione di San Candido arriva al match contro l'olandese dopo il successo su Vavassori al debutto in Florida. Griekspoor ha esordito a Miami nel secondo turno battendo uno dei padroni di casa, Alex Michelsen, con il punteggio di 7-6 (5), 6-7 (7), 6-4.

18:40

Miami Open, tutti pazzi per Sinner

Anche a Miami sono tutti pazzi per Sinner. Nella gara di ieri, il derby contro l'altro azzurro Vavassori, sugli spalti è comparsa una bandiera italiana con un particolare messaggio: "Sinner, la Sofi ti vuole sposare". (LEGGI TUTTO)

18:30

Sinner-Griekspoor in tv e streaming

La sfida tra il tennista altoatesino e l'olandese sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streming su NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

18:20

Miami Open, Musetti parte forte

Ottimo l'esordio di Lorenzo Musetti che ha superato in due set il 26enne russo Roman Safiullin (n.39 Atp). Al terzo turno Musetti se la vedrà con il 21enne statunitense Shelton (n.17 Atp).

18:13

Miami Open, Paolini ko contro Navarro

Termina invece al terzo turno l'avventura di Jasmine Paolini al Masters 1000 di Miami. L'azzurra crolla nel finale contro l'americana Emma Navarro che si impone per 6-2, 3-6, 6-0. (LEGGI TUTTO)

18:10

Sinner contro Griekspoor, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Sinner e Griekspoor (nel circuito Atp e in Davis), con il bilancio decisamente favorevole all'azzurro che ha ottenuto tre successi in altrettanti match. La prima vittoria in due set (7-5, 7-6) nella semifinale a Rotterdam lo scorso anno, con Jannik che ha poi superato l'olandese (7-6, 6-1) anche nei quarti delle Finals della Coppa Davis (poi vinta dall'Italia). Il successo più recente risale invece allo scorso febbraio, con Sinner nuovamente vittorioso (6-2, 6-4) in semifinale a Rotterdam dove poi ha conquistato il titolo.

18:00

Sinner-Griekspoor a Miami: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Sinner e Griekspoor, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Miami (cemento) sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. Ecco dove.... (TUTTI I DETTAGLI)

