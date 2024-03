Vavassori-Sinner diretta, segui il derby italiano all'ATP di Miami LIVE

MIAMI (USA) - La pioggia inizia a dare tregua: dopo l'acquazzone delle ultime ore, è tutto pronto per la ripresa del programma: cresce l'attesa per il derby tra Vavassori e Sinner, che ieri era iniziato e che poi è stato sospeso proprio per le condizioni metereologiche. Si ripartirà, comunque, dal primo set sul punteggio di 3-2 per Jannik e sul 40-40 nel sesto game. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti...