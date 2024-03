Sinner-Griekspoor Atp Miami: data, orario e dove vederla in tv e streaming

MIAMI (STATI UNITI) - Reduce dal successo nel derby azzurro contro Andrea Vavassori al debutto, Jannik Sinner non vuole fermarsi e mette nel mirino gli ottavi di finale del Miami Open , secondo Masters 1000 della stagione sul cemento dell' Hard Rock Stadium , in Florida (Usa) . Il fuoriclasse altoatesino, numero 3 Atp e secondo favorito del seeding, sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor , n.26 del mondo e 25esima testa di serie del torneo che ha battuto a fatica lo statunitense Alex Michelsen , n.73 Atp in tre set, 7-6 (5), 6-7 (7), 6-4 , dopo una battaglia durata due ore e 40'.

Sinner contro Griekspoor: quando si gioca

La sfida tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor è in programma domani, domenica 24 marzo, con orario e programma del match ancora da definire complici le abbondanti piogge che hanno letteralmente stravolto lo svolgimento del torneo di Miami nelle ultime 48 ore.

Sinner contro Griekspoor, lo stato di forma

Il campione di San Candido arriva al match contro l'olandese dopo la cocente sconfitta contro Carlos Alcaraz nella semifinale di Indian Wells. Jannik si è però riscattato con il successo contro Vavassori al debutto in Florida. Griekspoor non è invece andato oltre il terzo turno a Indian Wells, eliminato dal tedesco Alexander Zverev in due set: 7-6 (7), 6-3. Dopo il bye al primo turno, l'olandese ha esordito a Miami nel secondo turno battendo uno dei padroni di casa, Alex Michelsen, con il punteggio di 7-6 (5), 6-7 (7), 6-4.

Sinner-Griekspoor in tv e streaming

La sfida del terzo turno tra Sinner e Griekspoor, come tutte quelle del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streming su NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Sinner-Griekspoor, i precedenti

Sono due i precedenti nel singolare tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor ed entrambi sorridono al campione altoatesino: il 22enne di San Candido ha battuto il 27enne di Haarlem nella semifinale dell'Atp Rotterdam sia nel 2023 - 7-5, 7-6 (5) - sia nel 2024 - 6-2, 6-4 - torneo poi vinto dall'azzurro in finale contro Alex De Minaur. C'è anche un terzo precedente: ai quarti di finale dell'ultima edizione di Coppa Davis, vinta dall'Italia, Sinner ha battuto Griekspoor con il punteggio di 7-6 (3), 6-1. Una vittoria fondamentale che ha permesso agli azzurri di capitan Volandri di pareggiare i conti contro l'Olanda nel secondo match del singolare dopo il ko di Arnaldi con Van De Zandschulp.