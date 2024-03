Sinner e il gesto di rabbia durante la sfida con Griekspoor: racchetta quasi buttata a terra

MIAMI (STATI UNITI) - Nervosismo alle stelle per Jannik Sinner : l'altoatesino ha perso 7-5 il primo set contro l'olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno del Miami Open ed è inchiodato sul 3-3 nel secondo parziale, prima della momentanea interruzione per pioggia . Un momento di difficoltà certificato da un gesto che non è di certo passato inosservato.

Sinner, il gesto di rabbia sorprende tutti

Sul 2-1 nel secondo set per Sinner, l'azzurro ha una buona chance per andare sul 40-40 durante il servizio dell'avversario ma sbaglia un dritto solitamente semplice per lui consegnando di fatto il game all'avversario. A quel punto Jannik ha avuto un gesto di reazione insolito per la sua proverbiale freddezza: ha quasi scagliato la racchetta a terra. Un segnale chiaro di frustrazione per una partita molto più complicata del previsto. Da lì a breve il match sarebbe stato sospeso per pioggia: un aiuto clamoroso per un Sinner in evidente difficoltà a Miami.