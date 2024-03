Sinner, sorpresa sugli spalti: "Vuoi sposarmi?"

MIAMI - Tutti pazzi per Jannik Sinner. Sia davanti alla tv che sugli spalti di Miami. Durante il derby contro Vavassori, per la precisione durante il secondo set, è comparsa una bandiera italiana che conteneva un messaggio particolare rivolto al tennista azzurro che recitava: "Sinner, la Sofi ti vuole sposare". Chi è Sofia non si sa. Ma probabilmente è una ragazza che apprezza Sinner come giocatore e come uomo. Nella bandiera, nella parte verde, si vedevano anche tre cuori.