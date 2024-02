Sinner-De Minaur diretta: segui la finale di Rotterdam LIVE

Sinner sfida De Minaur in finale nell'Atp 500 di Rotterdam. In caso di vittoria scavalcherebbe subito Medvedev e già domani diventerebbe numero tre al mondo. Altrimenti dovrebbe aspettare una settimana in più. Non è questo quello che conta, Sinner la storia l'ha già scritta. Ora l'ultimo atto prima di mettere un altro trofeo in bacheca. Contro l'Australiano ha vinto sei volte su sei. L'ultima è l'indimenticabile sfida in finale a Malaga vinta 6-3, 6-0 che ha riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni!

Il percorso di Sinner fino alla finale

Sinner-Van de Zandschulp: 6-3, 6-3

Sinner-Monfils 6-3, 3-6, 6-3

Sinner-Raonic 7-6, 1-1 (ritiro Raonic)

Sinner-Griekspoor 6-2, 6-4

14:52

De Minaur sarà nono nel ranking Atp: il suo miglior piazzamento

Non c'è solo Sinner che sorpasserà Medvedev al terzo posto. Anche De Minaur festeggerà un grande traguardo: comunque vada a finire l'australiano lunedì sarà al nono posto nel ranking Atp, il miglior risultato mai raggiunto.

14:40

Sinner sconfitto solo da due avversari

Gli unici ad avere avuto la meglio dell’altoatesino sono stati Ben Shelton, che giocò un match fantascientifico al Masters 1000 di Shanghai e Novak Djokovic nell’ultimo atto delle ATP Finals.

14:30

Sinner insegue la quindicesima vittoria

Con la vittoria su Griekspoor Jannik mette a referto la quattordicesima vittoria consecutiva, undicesima stagionale. Nel 2024 non è mai stato battuto e, dall’eliminazione agli US Open 2023 per mano di Alexander Zverev, vanta un clamoroso record di 31 vittorie e 2 sconfitte (12 vinte e 1 persa contro i Top 10).

Rotterdam, Olanda