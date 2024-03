Roma, Napoli, Inter e Atalanta: le ultimissime

Niente Roma. Niente Premier. Niente Stati Uniti. Niente Arabia. Secondo una clamorosa indiscrezione in arrivo dal Belgio, Romelu Lukaku sarebbe pronto a tornare a casa. All'Anderlecht. Come? Riducendosi l'ingaggio se il club belga vincesse il campionato (è a meno 7 dalla vetta) e giocasse la Champions League. L'Anderlecht sarebbe anche pronto a versare i 37 milioni di euro necessari a far liberare Big Rom dal Chelsea.

Serxhio Mezi, intermediario che lavora al possibile trasferimento di Ismajli dall’Empoli al Napoli, ha avuto contatti diretti con Castel Volturno. La conferma arriva dal diretto interessato. "Posso dire che è da tempo che lavoriamo a questa operazione. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri”.

Esami strumentali effettuati da De Vrij e Sommer. I due sono a forte rischio per il match di lunedì prossimo, in programma contro l'Empoli al Castellani. Il portiere si è infortunato nel corso del match tra Svizzera e Danimarca, mentre il difensore olandese si è fermato durante un allenamento con la sua nazionale.

Problemi fisici per Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta salterà la prossima sfida dell'Olanda in amichevole contro la Germania. Assenza pesante per la sua nazionale ora il club bergamasco è in attesa di novità sulle sue condizioni.