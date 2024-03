Zaniolo, Inter, Gabigol e Musetti: le ultimissime

Zaniolo potrebbe tornare in Italia. Il cartellino è di proprietà del Galatasaray, che l’estate scorsa lo ha ceduto all’Aston Villa in prestito per 3,5 milioni con obbligo di riscatto a 27 vincolato all’80% dei minuti giocati in stagione. Pensando alle squadre italiane, probabilmente solo una potrebbe accoglierlo con un certo interesse per una questione di monte stipendi e di rapporti: è il Milan, che ha già un ottimo giocatore come Pulisic da ala destra ma potrebbe potenziarsi in tutti i reparti in prospettiva della Champions. Zaniolo andrebbe volentieri anche alla Juventus, la squadra che amava da bambino e che ha sfiorato un paio di anni fa.

Oggi il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo aver ricevuto e studiato la documentazione arrivata dalla Procura federale, emetterà il verdetto circa la vicenda che ha riguardato il difensore dell’Inter e Juan Jesus.

Gabriel Barbosa è stato squalificato per due anni dopo aver tentato di ingannare i controlli anti-doping. I fatti risalgono all'aprile del 2023, quando erano stati ritirati gli esami dell'ex attaccante dell'Inter per un tentativo di frode in una parte del processo di controllo. La squalifica, che parte proprio dall'aprile del 2023, terminerebbe quindi nello stesso mese del 2025.

Dopo la convincente vittoria in due set contro lo statunitense Ben Shelton nel terzo turno del Masters 1000 di Miami, ora Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare lo spagnolo numero 2 del mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di finale. Il match è in programma sul cemento della Florida oggi non prima delle 20:30 italiane.