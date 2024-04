Roma, Inter, Napoli e Lazio: le ultimissime

Intervistato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio senza reti tra Lecce e Roma, Daniele De Rossi ha recriminato un rigore non concesso ai giallorossi per un'uscita a valanga di Falcone su Zalweski. L'allenatore ha commentato così l'episodio: "Ho visto che era netto e non ci è stato dato. Peccato. In un'epoca in cui danno i rigori per lo step on foot su un mignolino... Le regole devono essere uguali: se passo con il rosso va bene, se passo con il verde va bene. Poi si fanno incidenti…”

Una fiammata di Federico Dimarco al sesto minuto di gioco e un tap-in di Alexis Sanchez decidono Inter-Empoli, ultimo match della trentesima giornata di Serie A. L'esterno ex Verona ha eguagliato il suo numero di reti (6) in una singola stagione mentre il cileno, da subentato, ha trovato la sua quarta marcatura con la maglia nerazzurra durante quest'annata.

Il Napoli in estate è pronto a cambiare. Il progetto-allenatore è chiaro: Calzona sarà impegnato con la nazionale slovacca all’Europeo, in occasione della sosta ha precisato di avere un accordo legato a questi mesi e il sogno di De Laurentiis è sempre Antonio Conte. Un totem, un tecnico di 54 anni che ha storia e autorevolezza, competenze che vanno oltre i marchi di numeri e sistemi, personalità, esperienza, capacità. La partita tra Juve e Lazio si giocherà all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia.

