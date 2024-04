Diretta De Rossi dopo Lecce-Roma: le interviste in tv e la conferenza stampa live

LECCE - Prestazione brutta e risultato deludente. La Roma torna da Lecce con un pareggio senza gol che allunga la serie positiva in campionato (quattro vittorie e due pari nelle ultime sei giornate di campionato), ma che lascia sorpresi in negativo per l'atteggiamento di squadra e le prestazioni dei singoli. Ecco le parole del tecnico romanista al termine della sfida contro i salentini.