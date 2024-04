Sinner, Montecarlo, Coppa Italia e Cr7: le ultimissime

Tutto pronto per l'inizio del torneo di Montecarlo, in programma dal 6 al 14 aprile: il Master 1000 aprirà ufficialmente la stagione sulla terra battuta. Lunedì, con l'aggiornamento del ranking mondiale, è stato ufficializzato l'ordine delle principali teste di serie in tabellone. Novak Djokovic, ai nastri di partenza insieme a Rafael Nadal che (utilizzerà il ranking protetto), comanderà il main draw dalla cima, seguito da Jannik Sinner, attualmente numero due al mondo. Per l'altoatesino sarà il primo torneo come numero due al mondo.

Dopo la vittoria della Juventus contro la Lazio, ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale. La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21e sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1.

Due gol su punizione e un cucchiaio da fuori. Da aggiungere pure due assist. Che show di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr. Vittoria per 8-0 contro l’Abha con il portoghese vero mattatore della serata.