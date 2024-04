Napoli, Berrettini, Olimpiadi e Kaiser Chiefs: le ultimissime

Arrivano notizie confortanti da Castel Volturno per Francesco Calzona a tre giorni dalla sfida di campionato del Napoli contro il Monza all'U-Power Stadium. Nel corso dell'allenamento mattutino, infatti, Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra. Per entrambi dunque si avvicina il rientro. Kvaratskhelia aveva saltato l'ultima di campionato contro l'Atalanta per una forte contrattura all'adduttore sinistro mentre Ngonge si era fermato ieri mattina per un trauma contusivo alla coscia sinistra.

Non si ferma il cammino di Matteo Berrettini in Marocco, con l'azzurro (attualmente n.135 Atp) che dopo aver battuto il 23enne kazako Alexander Shevchenko (n.56 Atp) ha concesso il bis contro il 26enne spagnolo Jaume Munar (n.73 Atp), qualificandosi così per i quarti di finale dell'Atp 250 di Marrakech

Un'esclusione che fa rumore: Giorgio Minisini, nuotatore artistico plurimedagliato, non partirà con l'Italia per le Olimpiadi di Parigi perché, spiega il dt Patrizia Giallombardo, "il doppio misto (specialità del campione azzurro, con dieci medaglie iridate e altrettante continentali) non è nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico". Minisini parteciperà invece ai prossimi Europei di Belgrado.

Dramma nel mondo del calcio. Luke Fleurs, anni 24, è stato ucciso nel sobborgo di Honeydew, a Johannesburg, mentre aspettava di essere servito da un benzinaio. Era difensore dei Kaizer Chiefs. La sua morte ha sconvolto tutti. Il giocatore nel corso di una rapina ha affrontato due uomini armati che gli hanno puntato la pistola e poi, trascinandolo fuori dal suo veicolo, gli hanno sparato alla parte superiore del corpo, fuggendo poi con la sua auto.