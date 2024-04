Infortunio in casa Napoli: un attaccante si ferma durante l'allenamento

Il Napoli aspetta il rientro di Kvaratskhelia, pronto a tornare dal 1' in campionato dopo lo stop forzato contro l'Atalanta, ma intanto si ferma un altro attaccante. Si tratta di Cyril Ngonge.

Come sta Ngonge? Le ultime da Castel Volturno

L'ex esterno del Verona questa mattina ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra. Le sue condizioni sono da valutare in vista del Monza, domenica, e delle prossime partite di campionato. Kvaratskhelia, invece, ha svolto lavoro personalizzato in campo.