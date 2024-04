Roma, Lazio, Real Madrid e Arsenal: le ultimissime

Vigilia di Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League. L'allenatore giallorosso Daniele De Rossi e il capitano Lorenzo Pellegrini hanno parlato in conferenza stampa in vista del match. All'andata la Roma si è imposta 1-0 a San Siro. De Rossi parla dell'aspetto emotivo del match di domani con uno Stadio Olimpico pieno: "È parte del gioco, la parte che rimane sempre viva all’interno della partita e all’interno dell’analisi della partita. Mille cose pensi e mille cose influiranno. Ieri sera abbiamo visto Barcellona-Psg e la gara è cambiata con un cartellino rosso. Questo per dire che, all’interno di una sfida, ci sono mille partite, sia per spostamenti tattici degli allenatori, sia per le giocate dei calciatori. La parte emotiva avrà un suo ruolo, ma non determinante perché sono giocatori abituati a giocare queste coppe.

Si lavora per la tregua e per il disgelo, anche se da Formello negano si sia aperto un caso Guendouzi. Il centrocampista francese anche ieri non si è allenato e ha fatto lavoro differenziato: si era fermato, durante la rifinitura di giovedì scorso prima della partita con la Salernitana, per un affaticamento al polpaccio e dopo un diverbio con Tudor, che gli raccomandava di fermarsi (secondo la versione societaria) per non peggiorare quel fastidio.

Si decide una delle quattro semifinaliste di Champions League tra Manchester City e Real Madrid questa sera all’Etihad. Le due squadre ripartono dallo spettacolare 3-3 maturato all'andata al Bernabeu. Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video.

Dopo la qualificazione in semifinale di Psg e Borussia Dortmund, restano altri due posti per completare il quadro. Uno di questi se lo giocheranno Bayern Monaco e Arsenal. Le due squadre ripartono dal 2-2 maturato all'andata all’Emirates. Bayern Monaco-Arsenal sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.