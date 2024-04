Barcellona-Psg diretta Champions League: segui la partita LIVE

BARCELLONA - Barcellona e Psg ripartono dal 3-2 dell’andata a favore dei blaugrana. In palio, allo Stadio Olimpico Luis Companys di Montjuic c’è la semifinale di Champions League. Luis Enrique si gioca tutto o quasi: la Ligue 1 è in cassaforte, c’è da mettere tutto in Europa. E chissà, potrebbe anche essere l’ultima partita di Mbappé in Champions con la maglia dei parigini. Tutti gli aggiornamenti live.