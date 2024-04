Capello elogia Xavi e De Rossi: "Hanno una cosa in comune..."

Capello, le parole su Xavi e De Rossi

"Xavi come De Rossi, è stato bravo a preparare la partita dell’andata limitando al massimo la velocità di Mbappé, ed effettuando sempre dei raddoppi, come ha fatto il tecnico della Roma contro il Milan a San Siro", ha detto Fabio Capello in diretta su Sky Sport, a pochi minuti dalla gara di ritorno tra il Barcellona e il Paris Saint Germain.