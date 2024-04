Ranking Uefa aggiornato, brivido Italia per il quinto posto Champions: Germania più vicina

La Germania si avvicina all'Italia

Il ko degli uomini di Simeone (che comunque permetterà all'Atletico di raggiungere il Mondiale del Club), non aiuta l'Italia. Ci sono altre due squadre tedesche impegnate in Europa, il Bayern Monaco (in Champions League) e il Bayer Leverkusen (in Europa League), che affronteranno due club inglesi: l'Arsenal e il West Ham. Lo scontro tra squadre tedesche e inglesi, porterà le due federazioni a togliersi punti a vicenda.