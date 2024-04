Roma, Lazio, Barcellona e Sinner: le ultimissime

Irrompe Lukaku. Lavora tanto, lavora duro. Per giovedì, per la finale, per la Champions, per l’Europeo. Dopo due settimane di ferie forzate, alle quali non era abituato, il suo obiettivo è non perdere più un allenamento e tanto meno una partita. Contro il Leverkusen sarà sicuramente recuperato.

Non è contento, non può esserlo. Si allena e abbraccia Castellanos quando segna. Ciro si piega, ma non si spezza. Soffre per la Lazio, si è messo a disposizione di Tudor, spera di riuscire a lasciare un segno, dentro una stagione complicatissima, nelle ultime quattro partite di campionato. Il futuro non esclude sorprese di nessun tipo a breve giro di posta. Molto dipenderà dal piazzamento in campionato, dalla competizione europea a cui parteciperà la Lazio nella prossima stagione, al destino degli esuberi da sistemare.

Spettacolare vittoria in rimonta per il Barcellona, che festeggia l’annunciata continuità di Xavi sulla panchina blaugrana con una rocambolesca vittoria sul Valencia. Vittoria che regala al Barça il controsorpasso sul Girona in seconda posizione.

Dopo aver battuto il connazionale Sonego nel derby al debutto nel Masters 1000 di Madrid, Sinner vince anche contro Kotov nei sedicesimi di finale, accedendo agli ottavi. La sfida agli ottavi di Sinner contro Khachanov andrà in scena oggi a Madrid e sarà la quarta partita del programma che inizia alle 11.