Bayer Leverkusen-Roma: le ultime sulla sfida

Bayer Leverkusen-Roma andrà in scena oggi con calcio d'inizio alle ore 21. La gara valida come ritorno delle semifinali di Europa League. La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 ma anche su DAZN e su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

La probabile formazione di Xabi Alonso. Lo spagnolo schiererà il (3-4-1-2): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz; Frimpong, Adli.

La ROMA dovrebbe rispondere con un (3-5-2) compost da: Svilar; Mancini, N'Dicka, Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy; Abraham, Lukaku.

Cresce l'attesa in casa Roma per la semifinale di ritorno di Europa League in programma questa sera contro il Bayer Leverkusen. La squadra di De Rossi cercherà di ribaltare il 2-0 dell'andata, provando a battere una formazione che non perde da 48 partite consecutive. Tra i sostenitori giallorossi c'è anche Francesco Totti che seguirà la partita da una location particolare. L'ex capitano giallorosso è partito questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per il Vietnam con la compagnia Qatar Airways, con un amico. Per arrivare all'aeroporto di Ho Chi Minh, con scalo a Doha, sono necessarie circa 17 ore di viaggio. Totti, quindi, vedrà direttamente dall'aereo la partita della Roma.