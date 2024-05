Bayer Leverkusen-Roma ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Bayer Leverkusen-Roma, la cronaca

Il sogno europeo della Roma passa per casa del Bayer Leverkusen. Dopo il 2-0 dell'andata, la formazione di Xabi Alonso, imbattuta in stagione, vincitrice del campionato, vorrà difendere il doppio vantaggio in casa. La Roma di De Rossi proverà il tutto per tutto per riscattare la gara dell'Olimpico e regalarsi la finale del 22 maggio a Dublino. La Roma per la grande impresa si affiderà anche a Lukaku che ha già messo a segno sette gol in Europa League ma non segna da tre match. Per i giallorossi, invece, pericolo Wirtz, che ha creato il maggior numero di occasioni su azione in questa edizione, ben 28.